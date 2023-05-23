ООН и США выразили «обеспокоенность» атакой ДРГ на Белгородскую область

Атака украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на Белгородскую область вызвала обеспокоенность ООН. В офисе генсека организации призвали стороны конфликта не допустить эскалации боевых действий в связи со случившимся.

«Мы, конечно, с обеспокоенностью следим за сообщениями об инциденте в Белгородской области РФ. <…> Мы, однако, призываем все стороны обеспечить, чтобы не было эскалации или распространения боевых действий, а также призываем воздержаться от действий и риторики, которая может привести к дальнейшему росту напряженности», — заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

В Госдепе также прокомментировали действия украинских террористов, заявив, что не поощряют удары по российской территории. При этом там подчеркнули, что оставляют за Киевом право принимать решения о том, как вести боевые действия.

Представитель ведомства Мэттью Миллер также отметил, что у Госдепа нет «детальной информации» о том, кто именно стоит за атакой на российскую область.

Сведения о том, что боевики ДРГ использовали для нападения американское оружие, в Госдепе оценивают «скептически», сомневаясь в «объективности» этой информации, добавил Миллер.

В свою очередь Пентагон сообщил об изучении кадров с американской военной техникой в Белгородской области. По словам пресс-секретаря военного ведомства Патрика Райдера, пока рано делать выводы о ее использовании.

«Когда появляются такие изображения, мы их изучаем. Я не знаю, соответствуют ли они действительности, подлинные ли это изображения», — заявил он.

Райдер уклонился от ответа на вопрос о последствиях для Украины, если все же окажется, что на территории России использовалась именно американская техника. Представитель Пентагона сказал, что сначала надо установить факты.

Накануне в Грайворонский район Белгородской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. Атаке диверсантов предшествовал многочасовой артиллерийский обстрел территории региона, в результате которого пострадали несколько мирных граждан. Также из-за прилетов снарядов в ряде населенных пунктов были повреждены жилые дома и произошли пожары.

В ходе объявленной контртеррористической операции (КТО) войска Западного военного округа заблокировали и разгромили подразделения украинских войск, уничтожив более 70 террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. Остатки боевиков были отброшены на территорию Украины.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео с места ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области.