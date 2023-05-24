Видео: шестеро человек погибли в массовом ДТП в Туве

Удар был настолько сильный, что машины превратились в груду железа.

Шесть человек погибли в результате массовой аварии в Туве. На трассе «Енисей» столкнулись три легковушки. Удар был настолько сильный, что машины превратились в груду железа — одну из них буквально разорвало на части, еще одна перевернулась.

Тем не менее в этом страшном ДТП есть выжившие — двоих человек госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Одной из причин аварии могла стать плохая освещенность. На трассе в районе ДТП — ни одного фонарного столба.