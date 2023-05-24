Как живет Белгородская область после атаки ДРГ

Районы Белгородской области, пострадавшие в результате прорыва украинских диверсантов, возвращаются к привычной жизни. Люди вновь в своих домах. Экстренные службы налаживают подачу электричества, воды, сотовую связь.

Полный масштаб разрушений еще предстоит оценить, но власти уже пообещали оперативно все восстановить. От действий террористов погиб один мирный житель, еще 13 пострадали. Ликвидированы больше 70 боевиков. Александр Сафиулин — о том, как развивались события.

Обгоревшие останки диверсанта лежат рядом с подбитым броневиком. Машина поставленная в качестве помощи странами Запада в Украине оказалась бесполезна. Уничтожена и техника, и группа боевиков. Застрявшие в рвах американские «Хаммеры» с простреленными лобовыми на территории КПП «Грайворон» — картина крайне символическая. Пройти не смогли. Прорывались на полном ходу, но были встречены нашими подразделениями, которые успели подойти на помощь.

Подробности — в репортаже.