В России предлагают снизить стоимость ОСАГО

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При этом срок ремонта по страховке предлагается наоборот увеличить.

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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В России предлагают снизить стоимость ОСАГО. Инициатива может коснуться как отечественных автомобилей, так и машин российской сборки с высоким уровнем локализации. При этом срок ремонта планируют увеличить. Так участники рынка хотят реанимировать этот вид автострахования, который в последнее время всё больше водителей считают бесполезным. Почему? Все выяснил Александр Тарасенко.

Российские автолюбители перестали верить в эффективность работы полиса ОСАГО. Потерпевшие — из-за маленьких компенсаций. А виновники ДТП — из-за того что часто приходится платить даже несмотря на наличие страховки. По статистике Научного центра безопасности дорожного движения, больше половины мелких ДТП российские водители не оформляют вообще.

Подробности — в репортаже.

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