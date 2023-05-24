Мишустин возложил цветы к Памятнику народным героям в Пекине

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 36 0

Глава правительства РФ прибыл в КНР для участия в российско-китайском форуме и встречи с Си Цзиньпином.

Мишустин возложил цветы к Памятнику народным героям в Пекине

Фото: © РИА Новости / Александр Астафьев

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках рабочего визита в Пекин возложил цветы к Памятнику народным героям на площади Тяньаньмэнь.

Национальный монумент возведен в 1952–1958 годах в знак памяти погибшим в революционной борьбе китайского народа в XIX–XX веках. Сама площадь Тяньаньмэнь считается символическим сердцем нации Китая. Здесь 1 октября 1949 года коммунистический революционер Мао Цзэдун провозгласил Китайскую Народную Республику.

После возложения цветов российский премьер планирует посетить один из самых крупных китайских вузов. В завершение визита Мишустина встретится с председателем Китая Си Цзньпином.

Накануне премьер-министр России во главе многочисленной делегации из Москвы прибыл на масштабный российско-китайский форум в Шанхае. В своем выступлении на мероприятии Мишустин напомнил о беспрецедентном санкционном давлении, которому подверглась Россия со стороны Запада. При этом он подчеркнул, что многие экономические проблемы уже удалось преодолеть. Премьер выразил уверенность, что углубление российско-китайского взаимодействия и наращивание кооперации укрепит экономики обеих стран.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как проходит форум России и Китая в Шанхае.

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