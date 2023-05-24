Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем тезоименитства. Поздравительная телеграмма размещена на официальном сайте Кремля.

«Хочу особо отметить Ваш многолетний неустанный подвижнический труд на посту предстоятеля Русской православной церкви, искреннюю заботу о духовном благополучии людей», — отметил президент России.

Тезоименитством называют день именин православных патриархов. Этот день совпадает с широким празднованием в Дня славянской письменности и культуры в России.

Путин отметил неоценимый труд патриарха, направленный на укрепление ценностей православия. По его словам, патриарх Кирилл вносит весомый вклад в то, чтобы поддерживать гражданский мир, а также обеспечивать гармонию межрелигиозного и межнационального диалога.

«Вы направляете свои усилия на сбережение нашего уникального исторического, культурного наследия», — подчеркнул президент.

Предстоятель Русской православной церкви неоднократно призывал молиться за восстановление мира между россиянами и украинцами, а также избегать зла и грехов, чтобы обрести свое предназначение и внутреннюю силу.

Ранее 5-tv.ru писал, что патриарх Кирилл рассказал об опыте управления Миг-29.