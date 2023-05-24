Замуровали себя: как жители Артемовска спасались от обстрелов ВСУ

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Военные ВС РФ продолжают эвакуацию мирных жителей из Артемовска

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Батурин; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Украинские неонацисты, по словам очевидцев, планировали стереть город с лица земли.

Российские военные продолжают эвакуацию мирных жителей из освобожденного Артемовска. Благодаря ВСУ это теперь город-призрак.

В жутких условиях люди находились не один месяц. Кто-то прятался в подвалах начиная с зимы, а кто-то вообще с прошлого лета. Без света, воды и элементарных удобств.

«Мы сидели сначала, когда не такая интенсивность была, на втором этаже ночевали, потом уже спустились на первый. Заложили, одну только входную дверь оставили, а остальные окна, двери заложили кирпичом из шлакоблока. Замуровали себя в четырех стенах», — сказал местный житель Дмитрий Сафронов.

По словам очевидцев, киевские силовики даже не скрывали, что хотят стереть Артемовск с лица земли. Они обстреливали мирных граждан, которые пытались эвакуироваться, и взрывали жилые дома, в подвалах которых находились люди.

Тема:
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