Ханна случайно рассекретила имя новорожденной дочери

Знаменитость стала мамой еще в феврале. Как она назвала младшую наследницу?

Певица Ханна (настоящее имя Анна Иванова — Прим. ред.) рассекретила имя своей второй дочери.

Новорожденную девочку, по мнению поклонников, артистка назвала Камиллой. Они пришли к такому выводу после того, как корреспонденты на музыкальной премии с участием Ханны стали перечислять женские имена.

Именно на имени Камилла звезда не смогла сдержать эмоций и радостно завизжала. К тому же, после рождения дочери знаменитость оставила в своем личном блоге загадочный пост.

«Это космос. К. К. 09.02.2023», — написала певица.

Муж Ханны — бизнесмен Павел Курьянов, более известный как Пашу. Звездная пара уже воспитывает старшую дочь Адриану, рожденную в 2018 году.

Певица умудряется совмещать карьеру и материнство: кормит малышку, красится, контролирует рабочие процессы, отвозит старшую дочь в детский сад. Такой распорядок дня Ханну ничуть не расстраивает — даже наоборот, ей нравится находиться в постоянном движении.

Ранее 5-tv.ru показывал, как выглядела фигура Ханны спустя три недели после родов.