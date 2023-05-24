Мир не имеет границ: ученые обнаружили новую планету

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Аделина Ким
Аделина Ким 12 0

Ученые раскрыли, какое влияние окажет планета Седна в 2023 году

Мир не имеет границ: ученые обнаружили новую планету

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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Нас сначала ждет некая катастрофа, а затем поэтапная трансформация систем коммуникаций. Это связано с тем, что планета входит в новое созвездие. Что беспокоит ученых?

Еще в 2003 году ученым удалось заглянуть за мистический пояс Коупера, пройти дальше владений Плутона. Там они обнаружили неизвестные небесные тела и целый неисследованный мир. Однако главная находка — открытие планеты Седна. Она находится на расстояние 150 миллиардов километров от Солнца. Об этом порталу wday рассказала астролог Юлия Лифанова.

Специалисты считают, что когда на Земле происходят какие-то события или кардинальные изменения, то каждая планета дает о себе знать. Так произошло и с Седной, которую открыли 14 ноября 2003 года во время жуткого смерча в восточных штатах США. Тогда более миллиона человек остались без электроэнергии. Поэтому астрологи уверены, что эта планета является управителем природных катаклизмов.

Последнее максимальное приближение к Земле было обусловлено потеплением климата и отступлением последнего ледника, а также подъемом уровня океана. Ученые считают, что каждое приближении Седны к нашей планете приносит различные необходимые человечеству изобретения. Например, колесо, лук и стрелы, а также новейшие информационные технологии.

Что будет с Седной дальше?

16 июня она выйдет в созвездие Близнецов, которое отвечает за технологии и научные прорывы в сфере средств связи, изобретениях смартфонов. Все это значит, что в связи с входом в новое созвездие, Землю ждет какая-то катастрофа, связанная с Интернетом и коммуникациями. Астрологи также советуют быть аккуратными в планировании поездок на июнь и выбирать наиболее безопасный транспорт.

Самая опасная дата — ночь с 16 на 17 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кем были разные знаки зодиака в прошлой жизни.

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