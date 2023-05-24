Нарышкин назвал англосаксов «старыми приятелями дьявола»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 19 0

В российской разведке обеспокоены проводимой Западом «деструктивной» деятельностью.

Нарышкин назвал англосаксов «старыми приятелями дьявола»

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин посоветовал англосаксам заниматься вопросами в пределах своих стран, а не совать нос в политические процессы за границей. Так он прокомментировал сложившуюся на Ближнем Востоке и в Северной Африке ситуацию во время международной встречи высоких представителей по безопасности.

«Англосаксам можно посоветовать заняться своими внутренними гражданскими конфликтами, а еще лучше — убираться к их старому приятелю, к дьяволу», — передает его слова агентство ТАСС.

Глава СВР добавил, что профильные западные структуры сегодня строят свою работу так, чтобы подорвать отношения Тегерана и Эр-Рияда. Кроме того, англосаксы стремятся подорвать авторитет Пекина как посредника в дипломатических отношениях. По словам Нарышкина, плоды «деструктивной» работы недружественных стран уже можно пронаблюдать в глобальном информационном пространстве.

В заключение государственный деятель подчеркнул, что для нормализации ситуации на Ближнем Востоке и во всем вире, в целом, необходимо стабилизировать отношения между Саудовской Аравией и Ираном.

Ранее, писал 5-tv.ru, Нарышкин заявил, что Запад покушается на само человеческое естество.

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