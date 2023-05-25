Жизнь Тины Тернер в фотографиях: кем была королева рок-н-ролла и через что прошла

Судьба знаменитости оказалась отнюдь не простой. 5-tv.ru собрал самые яркие снимки легендарной певицы.

Смерть легендарной певицы Тины Тернер (настоящее имя Анны Мэй Буллок) стала большим ударом для поклонников и ценителей музыки. Вокалистка являлась настоящей «королевой рок-н-ролла» и ее вклад в музыкальную индустрию никогда не забудется. Известно, что судьба артистки была нелегкой: бьющий муж-наркоман, тяжелый развод с судами, потеря заработка, рак кишечника, тяжелое лечение и смерть двух любимых сыновей.

В 1962 году певица вышла замуж за солиста «Королей» Айка Тернера. Позже супруги открыли собственную звукозаписывающую студию. Увы, брак не удался из-за наркозависимости мужчины. Он стал поднимать руку на жену и звезде пришлось развестись. Бракоразводный процесс оказался нелегкой процедурой. Тернер осталась без денег и прав на выпущенную музыку.

Побои, бедность и тяжелые утраты: что пережила Тина Тернер за свою жизнь

Артистка не сломалась и феерично вернулась на сцену с новыми песнями. В 1984 году Тернер выпустила легендарный альбом «Private Dancer», а позже получила награду MTV Video Music Awards. После потрясающего успеха красавице дали роль в фильме «Безумный Макс 3». Уже в следующем году ее имя блистало на Голливудской Аллее Славы.

В 2000 году знаменитость отправилась в масштабный тур Twenty Four Seven Tour. Тогда исполнительнице исполнилось 60 лет и она объявила о конце карьеры. Этот тур оказался самым прибыльным в то время, собрав более 100 миллионов долларов.

В 2013 году певице улыбнулось счастье в личной жизни. Она вышла замуж за немецкого продюсера Эрвина Баха. Правда, здоровье звезды подкосило. Позже она заболела раком, вследствие чего отказала почка. Супруг пожертвовал второй почкой для благоверной.

В последние годы Тернер настигло еще два несчастья: она пережила своих детей. В 2018 году старший сын певицы свел счеты с жизнью, а в 2022-м скончался младший ребенок из-за онкологии.

5-tv.ru собрал самые яркие фотографии из жизни легенды.