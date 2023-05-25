Находят даже самолеты: как ИИ помогает дайверам исследовать Ладожское озеро

Каждое утро специалистов начинается с изучения дна с помощью гидролокатора.

Неизведанные тайны глубин Ладожского озера становятся доступнее. Их открывают экспедиции дайверов. Водолазы достают со дна ценные исторические артефакты, а нередко обнаруживают даже затопленные корабли и самолеты. В последнее время на помощь исследователям пришел искусственный интеллект. Как с помощью обработки данных он помогает совершать новые находки, выяснял корреспондент Роман Ишмухаметов.

Этот крестный ход по «водам» открывает паломнический сезон в святую обитель. Позади судна с братией — лодка с дайверами. Они тоже участвуют в крестном ходе, а следом начинают разгадывать тайны Ладоги. Первое погружение — и сразу находка.

На затонувшем корабле нашли две стеклянные бутылочки. Первая — зеленая с дореволюционной орфографией.

Вторая — прозрачная, с изображениями Преподобных Сергия и Германа — основателей Валаамского монастыря. В ней, скорее всего, хранился, нужный для богослужений — елей.

В этом году людям помогает искусственный интеллект. Каждое утро начинается с изучения дна с помощью гидролокатора.

Он позволяет, как говорят дайверы, «нащупать» предметы, а дальше в дело вступает электронный разум. Дайверы работают здесь в северной части Ладоги шестой год подряд.

На глубинах от двух до 18 метров ныряльщики обнаруживали и кресты, и церковную утварь. Все находки хранятся в музее Валаамского монастыря. Погода в этом году благоволит — погружаются до пяти раз в день.

А вот южнее Валаама — в Ленинградской области — погода не так сильно радовала поисковиков. Но, несмотря на волнение и порывы ветра до 14 метров в секунду, дайверы нашли старый, предположительно, буксир.

Стальной корпус с деревянной обшивкой хорошо сохранились. Скорее всего, он затонул в годы блокады Ленинграда, когда по озеру проходил единственный путь, который связывал осажденный город с большой землей. На Ладожских глубинах покоятся еще десятки судов и самолетов.