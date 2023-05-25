Минобороны: «Солнцепек» поразил опорные пункты ВСУ в ДНР

Российская авиация также ударила по украинским «опорникам» на лисичанском и авдеевском направлениях.
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
Российская тяжелая огнеметная система «Солнцепек» уничтожила опорные пункты украинских нацистов в районе населенного пункта Первомайское в ДНР. Об этом сообщили в пресс-центре группировки «Юг».
Начальник ведомства Вадим Астафьев рассказал, что экипажем «Солнцепека» были выполнены три огневые задачи по позициям противника. В результате успешной роботы ВС РФ был поражен опорный пункт ВСУ.
Астафьев отметил также работу российской авиации в ДНР и ЛНР. По его словам, летчики российской армии успешно атаковали противника на лисичанском и авдеевском направлениях.
По данным Минобороны РФ, российские бойцы также нанесли поражение бронированной технике ВСУ на нескольких опорных пунктах. Защитники Донбасса для выполнения задач использовали РСЗО «Ураган».
Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Пентагоне заявили, якобы США не оставили России выбора в украинском вопросе.
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