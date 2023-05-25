Johnson&Johnson предупредила о приостановке поставок контактных линз в Россию

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 35 0

Несмотря на это, риск возникновения дефектуры отсутствует. Аптечные прилавки предлагают множество альтернатив российскому потребителю.

Johnson&Johnson предупредила о приостановке поставок контактных линз в Россию

Фото: www.globallookpress.com / Oliver Brandt

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Американская компания Johnson&Johnson сообщила российским партнерам о простановке импорта контактных линз в страну. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе фармкомпании «Протек», которая является официальным дистрибьютером производителя.

Ранее в СМИ появились данные о том, что американский поставщик товаров для здоровья начал оповещать оптики о том, что поставки контактных линз в Россию будут приостановлены. Johnson&Johnson является производителем одних из самых популярных линз Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes.

В Минпромторге РФ сообщили о принятии соответствующих мер в случае прекращения поставок контактных линз. В ведомстве подчеркнули, что Россия в кратчайшие сроки рассмотрит вопрос о включении данной категории товаров в перечень параллельного импорта.

Гендиректор «Протека» Дмитрий Погребинский в беседе с агентством подчеркнул, что сегодня на российском рынке представлен большой выбор произведенных за границей линз, поэтому прекращение поставок бренда не должно спровоцировать дефицит в данной категории товаров.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Европа и США остались без лекарств.

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