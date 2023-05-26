Водоплавающий Fоrd: на Неве поймали необычного нарушителя

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В Петербурге оштрафовали владельца необычного катера

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lin Yiguang; 5-tv.ru

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Владельца экстравагантного катера оштрафовали за то, что плавал в запрещенное время.

Удивленные жители Петербурга обнаружили, что у «Мустанга», частенько рассекающего по акватории Невы, появился пассажир. Это большая желтая утка.

Катер, стилизованный под черный Ford Mustang, привлек внимание водного патруля города. Владельца оштрафовали за передвижение по реке в часы, запрещенные для маломерных судов. После составления протокола он поплыл дальше — поднимать настроение горожанам и туристам.

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