Водоплавающий Fоrd: на Неве поймали необычного нарушителя

Владельца экстравагантного катера оштрафовали за то, что плавал в запрещенное время.

Удивленные жители Петербурга обнаружили, что у «Мустанга», частенько рассекающего по акватории Невы, появился пассажир. Это большая желтая утка.

Катер, стилизованный под черный Ford Mustang, привлек внимание водного патруля города. Владельца оштрафовали за передвижение по реке в часы, запрещенные для маломерных судов. После составления протокола он поплыл дальше — поднимать настроение горожанам и туристам.