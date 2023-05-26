Спой, птичка! — Жители штата Небраска страдают от нашествия павлинов

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Птицы нарушают покой своими громкими криками.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Heinrich; 5-tv.ru

Жители американского штата Небраска потеряли сон и покой. А все из-за того, что один из округов облюбовали павлины.

Сначала они вызывали интерес и умиление, но когда их стало в два раза больше, птичьи крики по утрам стали уже раздражать.

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Спой, птичка! — Жители штата Небраска страдают от нашествия павлинов

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