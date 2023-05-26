Чипирование не за горами: компания Маска хочет заставить мозг работать эффективнее

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 13 0

Компании Маска разрешили ставить опыты на людях

Чипирование не за горами: компания Маска хочет заставить мозг работать эффективнее

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Klein

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Разработчик и производитель чипов Neuralink получил разрешение на клинические испытания на людях

Компания Илона Маска Neuralink получила разрешение на клинические испытания чипов для мозга на людях. Об этом представители организации рассказали в своих социальных сетях.

«Мы рады сообщить, что получили разрешение FDA (Food and Drug Administration — управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) на запуск нашего первого клинического исследования на людях», — написала компания.

Сейчас набор на первые испытания еще не открыт, но организация Маска уверена, что эта технология позволит помочь многим людям.

Ранее, в марте этого года FDA отказало компании в исследованиях чипов на людях. Тогда Маску и его сотрудникам необходимо было решить десятки проблем, перед тем как проводить опыты.

Сам нейрочип позволит передавать сигналы мозга по Bluetooth. Им можно будет управлять с помощью компьютера или смартфона. Капсула будет крепиться за ухом, подобно слуховому аппарату и в мозг будут идти нитевидные электроды, которые в четыре раза тоньше человеческого волоса.

Как отмечает сам Илон Маск, эта технология позволит контролировать гормоны, справляться с тревожностью и даже сможет заставить мозг работать эффективнее. Испытания на крысах и обезьянах уже прошли успешно и показали отличный результат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, чем опасно вживление чипов Илона Маска.

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