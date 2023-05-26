И речи быть не может: Шольц о заморозке конфликта на Украине

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 30 0

Шольц: заморозка конфликта на Украине не позволит решить проблему

И речи быть не может: Шольц о заморозке конфликта на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Тема:
Спецоперация

Приостановка конфликта не решить украинский вопрос.

Канцлер ФРГ заявил, что о заморозке конфликта на Украине не может идти и речи. Об этом он рассказал изданию Kolner Stadt-Anzeiger.

«Не может быть речи о том, чтобы заключить своего рода холодный мир, тем самым сделав, например, существующую линию фронта новой „границей“ между Россией и Украиной», — отметил немецкий политик.

По его мнению, необходимо добиваться справедливого мира, но Киеву самому необходимо определять условия для этого.

«Не наше дело вместо Украины формулировать условия, которые она хочет выдвинуть», — подчеркнул Шольц.

Против заморозки украинского вопроса ранее выступал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отмечал, что Россия будет добиваться поставленных задач и завершит спецоперацию по защите Донбасса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что цели СВО не изменятся в связи с атакой БПЛА на Кремль.

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