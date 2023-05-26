Большинство работодателей поддержали введение четырехдневки в РФ

Более 80% работодателей поддержали введение четырехдневки в России
Фото: www.globallookpress.com / Bernhard Claßen
Новый график снизит вероятность эмоционального выгорания у сотрудников.
Большая часть работодателей (81%) согласны с тем, что рабочую неделю следует сократить с пяти до четырех дней. При этом о переходе на подобный график задумываются только 4% компаний. Информация об этом следует из майского исследования сайта hh.ru.
«В экономическом плане четырехдневка означает более гибкий подход к формированию фонда оплаты труда и повышение лояльности сотрудников. В операционном — бизнес, как и вся экономика, продолжает находиться под воздействием трансформационных процессов, вызванных внешними обстоятельствами», — приводит газета «Известия» слова главного эксперта по рынку труда Натальи Даниной.
По словам специалиста, организации не могут себе позволить еще одну причину для напряженности, ведь ситуация сейчас и так не совсем стабильна.
Переход на сокращенную рабочую неделю несет в себе много плюсов. Самый главный — снижение эмоционального выгорания у работников. У людей будет больше времени на отдых. Однако вместе с этим появляется серьезный минус. Заработную плату придется снизить.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутат Госдумы Ярослав Нилов предрек скорый переход к четырехдневной рабочей неделе.
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