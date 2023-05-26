«Первые шаги»: Наталья Фриске показала дочь в трогательном ролике

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Полина Долгова
Полина Долгова 48 0

Наталья Фриске показала первые шаги своей годовалой дочери

Фото, видео: Instagram* / friske_natalia

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Пользователи порадовались за успехи годовалой Луны.

Только в прошлом году 37-летняя сестра Жанны Фриске впервые стала мамой. Наталья делится успехами наследницы в социальной сети. Недавно она порадовала фолловеров очередной радостной новостью.

В апреле 2022 года Наталья с трепетом впервые показала дочурку общественности.

«Знакомьтесь, моя маленькая вселенная, Фриске Луна Александровна. P. S. Ударение на «у», — писала она.

С тех пор родственница часто рассказывает о том, как проводит время с дочерью в личном блоге. Недавно Фриске показала, что девочка уже научилась ходить.

«Ура, первые шаги. Ждем поздравлений!» — обратилась молодая мама.

Подписчики Натальи порадовались за них и тут же накинулись с советами, как лучше будет малышу познавать мир на двух ножках.

«Наталья, пусть ходит и дома в сандаликах. Для стопы лучше»;

«Умничка!»

«Как я ждала! Круто! Луна молодец!» — написали юзеры.

Несмотря на то, что в жизни Фриске много поводов для радости, есть и то, что ее удручает. Фриске, как и ее родители, переживает, что не может видеть сына Жанны — Платона.

«Мой маленький принц, с днем рождения. „Тата“ очень тебя любит и никогда не забывает. Вспоминаю, как читала тебе сказки и учила тебя ходить, а сегодня тебе уже десять, ты совсем взрослый, даже не верится, что так быстро время пролетело», — с грустью писала женщина.

В своем послании она отмечала, что бабушка и дедушка очень тоскуют по внуку, как и она.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сестра Фриске показала свою подросшую дочь.

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