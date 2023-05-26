«Тактическое звено»: концерн «Калашников» создал дивизион дронов

В организации консолидировали все свои мощности.

Концерн «Калашников» создал дивизион собственных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и в несколько раз наращивает производство собственных дронов. Об этом сообщил президент концерна Алан Лушников журналистам.

По его словам, на данный момент «Калашников» консолидировал все свои мощности для производства и разработки беспилотников.

«Мы расширяем производство, наша линейка, как вы уже знаете, это тактическое звено: все, что запускается не с аэродрома (или с руки, или с катапульты). Это и разведка, и ударные барражирующие боеприпасы», — говорит Лушников.

До этого компания «Триада-ТКО», входящая в концерн «Калашников», начала поставки всесезонного комплекта полевого обмундирования (ВКПО 3.0), разработанного совместно с Минобороны России.

В первой поставке были летние и ветровлагозащитные комплекты костюмов и фуражек. Также внутри комплекта: нательное флисовое термобелье, флисовая кофта, демисезонный костюм из куртки и брюк, ветровлагозащитный костюм, летний костюм из куртки, брюк и боевой рубашки, летняя фуражка, демисезонная шапка и зимний шарф.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как армия России получит первый дистанционный снайперский комплекс «Робоснайпер».