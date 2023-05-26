Суд признал законным арест имущества Блиновских по делу о неуплате налогов

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 84 0

Ограничения наложили на 136 счетов блогера и ее мужа.

Суд признал законным арест имущества Блиновских по делу о неуплате налогов

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Пресненский районный суд Москвы признал законным решение арестовать имущество блогера Елены Блиновской и ее супруга Алексея. Речь идет о 136 счетах в разных российских банках, сообщили в пресс-службе суда.

Блогер Елена Блиновская обвиняется в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей, а также отмывании денежных средств. Ее супруг Алексей считается пособником в данном деле, а также обвиняемым в легализации преступных денег. По данным следствия, в период с 2019-го по 2021 год Блиновская «дробила» своих доходы для их занижения. Инфлюенсер имела возможность попасть в СИЗО, однако полное признание вины и наличие четверых детей стали для нее смягчающими обстоятельствами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат Блиновской попытался избежать общения с журналистами после заседания по жалобе на домашний арест, на которое сама фигурантка не явилась.

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