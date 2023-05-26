Серьезно пострадали: в Италии заморозят ценные книги из-за наводнения

Низкая температура благоприятно повлияет на поврежденные страницы.

В Италии на фоне массового наводнения решили заморозить древние книги.

Так, в настоящее время волонтеры спасают культурные ценности из затопленных музеев и церквей. Многие экземпляры, как уточняется, серьезно пострадали от влажности.

Для сохранения рукописей, некоторые из которых датируются XVI веком, специалисты поместят их в морозильные камеры. Низкая температура уберет лишнюю влагу и остановит развитие грибка, разрушающего страницы.

Ранее 5-tv.ru писал, почему природные катаклизмы стали чаще происходить по всей планете.