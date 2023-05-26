Путин заявил, что поговорил по телефону с президентом Бразилии

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 36 0

Россия, по его словам, считает переход на расчеты в национальных валютах с бразильской стороной перспективным.

Путин заявил, что поговорил по телефону с президентом Бразилии

Фото: Дружинин Алексей / ТАСС

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Российский лидер Владимир Путин провел международный телефонный разговор, собеседником стал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. О состоявшейся беседе он сообщил в ходе совещания с «Деловой Россией».

«Хочу передать всем участникам нашей сегодняшней встречи и вообще всему предпринимательскому сообществу России самые наилучшие пожелания, пожелания успехов и благополучия в бизнесе», — отметил Путин.

Президент России также подчеркнул, что считает переход на расчеты в национальных валютах с бразильской стороной перспективным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирилом Рамафозой. Политики обсудили отношения двух стран и выразили настрой на дальнейшее сотрудничество в разных сферах, в том числе совместные мероприятия.

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