Путин заявил, что поговорил по телефону с президентом Бразилии

Российский лидер Владимир Путин провел международный телефонный разговор, собеседником стал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. О состоявшейся беседе он сообщил в ходе совещания с «Деловой Россией».

«Хочу передать всем участникам нашей сегодняшней встречи и вообще всему предпринимательскому сообществу России самые наилучшие пожелания, пожелания успехов и благополучия в бизнесе», — отметил Путин.

Президент России также подчеркнул, что считает переход на расчеты в национальных валютах с бразильской стороной перспективным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирилом Рамафозой. Политики обсудили отношения двух стран и выразили настрой на дальнейшее сотрудничество в разных сферах, в том числе совместные мероприятия.