Боевики ВСУ выпустили в сторону Мариуполя дальнобойные ракеты

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 13 0

Обстрел зафиксировали вечером 26 мая. Скорее всего, националисты нанесли удар с помощью полученных от Великобритании Storm Shadow.

Боевики ВСУ выпустили в сторону Мариуполя дальнобойные ракеты

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Тема:
Спецоперация

Боевики ВСУ выпустили в направлении Мариуполя две дальнобойные ракеты. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) — в 20:10 с северо-запада в направлении населенного пункта Мариуполь выпущены две дальнобойные ракеты», — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

«Известия» сообщают со ссылкой на силовиков ДНР, что по городу пытались ударить ракетами большой дальности Storm Shadow, которые ВСУ получили в качестве военной помощи от Великобритании.

Информации о пострадавших и разрушениях в результате обстрела пока нет.

Тема:
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