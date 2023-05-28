Эрдоган объявил себя победителем президентских выборов в Турции

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 58 0

Мировые лидеры поздравляют турецкого президента с переизбранием на новый срок.

Эрдоган объявил себя победителем президентских выборов в Турции

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил себя победителем завершившихся выборов главы государства. Он заявил, что народ на ближайшие пять лет передал ему и его команде ответственность за управление страной.

Ранее Центризбирком Турции объявил, что по итогам обработки 100% бюллетеней Эрдоган набрал 52,11% голосов, а его оппонент Кемаль Кылычдароглу — 47,89%.

Победу Эрдогана признало и оппозиционное агентство Anka. По его данным, после обработки 98,5% бюллетеней действующий президент набрал 52% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции — 48%.

Еще до официального оглашения результатов выборов Эрдогана начали поздравлять с победой мировые лидеры. В числе первых — эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По словам Эрдогана, ряд мировых лидеров уже изъявили готовность приехать в Анкару. Сам турецкий лидер готовит обращение к международному сообществу из президентского дворца в столице Турции.

По итогам первого тура выборов главы государства в Турции никто из кандидатов не смог набрать необходимых для победы 50% голосов: за Эрдогана проголосовали 49,51% избирателей, за единственного кандидата от оппозиции Кылычдароглу — 44,88%. В связи с этим был назначен второй тур выборов, прошедший 28 мая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Реджеп Эрдоган побеждает на выборах президента Турции.

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