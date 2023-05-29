В Белгороде присоединение Харькова назвали решением проблемы обстрелов

Гладков: присоединение Харькова к Белгородской области решит проблемы обстрелов
Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк
С начала спецоперации на территорию приграничного региона проникали, как минимум, пять украинских диверсионно-разведывательных групп.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что присоединение Харькова поможет решить проблему с обстрелами региона со стороны украинских нацистов. Об этом государственный и общественный деятель сообщил в эфире федерального канала.
«Харьков присоединить к Белгородской области. Это лучший способ решения проблемы обстрелов в Белгородской области», — поделился он своим мнением с журналистами.
Глава приграничного региона ранее рассказал, что с начала конфликта в Белгородскую область проникли, по меньшей мере, пять украинских ДРГ. Например, 22 мая, на территории Грайворонского округа под Белгородом произошло боестолкновение диверсантов ВСУ с Вооруженными силами РФ и сотрудниками ФСБ, а также Росгвардии. Российские военные ликвидировали более 70 боевиков киевского режима в районе пропускного пункта «Козинка».
Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, что пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за жалобы на удары по Киеву.
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