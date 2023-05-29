Минюст внес «Гринпис» в перечень нежелательных организаций

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 23 0

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность организации в России.

Минюст внес «Гринпис» в перечень нежелательных организаций

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Минюст внес международную экологическую организацию «Гринпис» в список нежелательных неправительственных организаций. Об этом агентство РИА Новости сообщило со ссылкой на министерство.

Ранее в Генпрокуратуре заявили, что организация занимается финансированием деятельности российских организаций, которые были признаны иностранными агентами. Кроме того, как отметили в ведомстве, в действиях «Гринписа» неоднократно прослеживалась антироссийская пропаганда.

Кроме того Генпрокуратура сослалась на попытки международной организации влиять на внутренние дела и процессы в России.

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