Минюст внес «Гринпис» в перечень нежелательных организаций

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность организации в России.
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
Минюст внес международную экологическую организацию «Гринпис» в список нежелательных неправительственных организаций. Об этом агентство РИА Новости сообщило со ссылкой на министерство.
Ранее в Генпрокуратуре заявили, что организация занимается финансированием деятельности российских организаций, которые были признаны иностранными агентами. Кроме того, как отметили в ведомстве, в действиях «Гринписа» неоднократно прослеживалась антироссийская пропаганда.
Кроме того Генпрокуратура сослалась на попытки международной организации влиять на внутренние дела и процессы в России.
Ранее 5-tv.ru объяснял, почему звезды-иноагенты резко начали оспаривать свой статус.
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