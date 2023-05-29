Владимир Путин обсудил с главой Якутии проблему безработицы в регионе

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Николаев назвал самым важным тот факт, что жители региона перестали переезжать в другие субъекты страны.

Фото, видео: www.globallookpress.com / SPUTNIK; 5-tv.ru

В Якутии действует программа регионального материнского капитала. С прошлого года на каждого ребенка там дополнительно выплачивают по 100 тысяч рублей. И теперь инициативу продляют еще на пять лет. Об этом сегодня в Кремле Владимиру Путину рассказал глава республики. Айсен Николаев поделился и другими социальными достижениями. Например, показатель рождаемости в Якутии — лучший на Дальнем Востоке. А продолжительность жизни впервые превысила среднюю по стране. Президент в свою очередь поинтересовался ситуацией на рынке труда.

«У нас, к сожалению, по безработице за последние годы было за 7%, мы ее сократили, сейчас она чуть больше 6%. Считаю, что здесь резервы есть. При этом, конечно же, мы будем большое внимание уделять программам переобучения и подготовки кадров, потому что сегодня промышленность Якутии растет быстро, и есть очень большой спрос на рабочие специальности, на инженерные специальности», — отметил глава региона Айсен Николаев.

«Я посмотрел, у вас очень хорошие инвестиционные программы, многие компании готовы вкладывать и вкладывают уже. Это, думаю, будет менять ситуацию с безработицей в лучшую сторону», — добавил Путин.

Айсен Николаев рассказал о глобальном проекте. За три года в республике планируют обеспечить связью все арктические районы и выйти на берег Северного Ледовитого океана. Еще в регионе создают проект мирового уровня, он касается добычи и перевозки угля. Строится около десяти обогатительных фабрик, железная дорога и аэродром.

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