«Помочь всем»: Дегтярев побывал в отделении «Защитников Отечества»

Эфирная новость 33 0

Дегтярев побывал в отделении «Защитников Отечества» в Хабаровском крае

Фото, видео: Telegram / ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА Z; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

В Хабаровском крае в этом году заработает более 100 отделений организации.

По всей стране сегодня открываются филиалы государственного фонда «Защитники Отечества», где участники спецоперации и их семьи могут получить различную помощь: медицинскую, юридическую, социальную.

В центрах также можно найти работу, пройти профессиональную переподготовку, в них есть и комнаты отдыха. Указ о создании фонда, где все вопросы будут решать максимально быстро, в режиме одного окна, в апреле подписал президент России Владимир Путин.

Первыми сегодня открылись филиалы на Дальнем Востоке — на Камчатке, в Сахалинской области. При этом в Хабаровском крае, как рассказал губернатор Михаил Дегтярев, в этом году заработает более 100 отделений. Сегодня же глава региона побывал в центральном здании организации.

«Главная задача — это дружелюбие и позиция помочь всем. И военнослужащим, женам и детям. У нас даже игровая комната есть, кабинет психологической помощи несовершеннолетним. Все рядом, все в одном помещении», — отметил политик.

В Иркутской области филиал заработал только что. Открытие еще одного — уже в Петербурге — пройдет через пару часов.

В фонде будут работать десятки координаторов, которые прошли специальное обучение. К ним можно будет обратиться по любому вопросу.

Тема:
Спецоперация
30 мая
Зеленский выпросил у Великобритании совместное дело по производству оружия
30 мая
Лавров: киевский режим перешел к откровенно террористическим методам
30 мая
Жгут технику противника: морпехи ТОФ ударили по ВСУ из РСЗО «Град»
30 мая
«Видим последствия»: премьер Грузии назвал главную причину начала СВО
30 мая
МВД России объявило в розыск главкома ВСУ Валерия Залужного
30 мая
Началось или нет? Почему Украина не может определиться с «контрнаступлением»
30 мая
«Дешевая работа на публику»: когда Украина получит заветные F-16
30 мая
«ZVездный десант» привез на передовую музыку и гуманитарную помощь
30 мая
Путин: ВС РФ бьет только по военным объектам, в отличие от Украины
30 мая
В Минобороны раскрыли потери техники ВСУ в зоне спецоперации за месяц
+20° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 30%
80.69
0.63 86.51
0.61
Всем великим переменам предшествует хаос: китайский совет дня на вторник,...

Последние новости

20:14
Установки мирового уровня: школьникам в Томске показали суперкомпьютер
20:10
«Показал истинное лицо»: как Грузия ощутила на себе двойные стандарты Запада
20:00
«Раньше надо было»: Маликов хочет в третий раз стать отцом
19:59
Глава МИД Финляндии предупредил об угрозе распада ОБСЕ
19:50
«Помочь всем»: Дегтярев побывал в отделении «Защитников Отечества»
19:47
Живет на пенсию: сбежавший из России Смольянинов* не помогает матери деньгами

Сейчас читают

"Моя фамилия мешала детям": как живет 69-летний композитор "Пластилиновой вороны" Гладков
В Совете Федерации рассказали, почему в современном мире всеобщая кредитная амнистия невозможна
«Испугались, что анорексия»: Маша Малиновская о резком похудении сына
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023