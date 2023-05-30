«Помочь всем»: Дегтярев побывал в отделении «Защитников Отечества»
Дегтярев побывал в отделении «Защитников Отечества» в Хабаровском крае
Фото, видео: Telegram / ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА Z; 5-tv.ru
В Хабаровском крае в этом году заработает более 100 отделений организации.
По всей стране сегодня открываются филиалы государственного фонда «Защитники Отечества», где участники спецоперации и их семьи могут получить различную помощь: медицинскую, юридическую, социальную.
В центрах также можно найти работу, пройти профессиональную переподготовку, в них есть и комнаты отдыха. Указ о создании фонда, где все вопросы будут решать максимально быстро, в режиме одного окна, в апреле подписал президент России Владимир Путин.
Первыми сегодня открылись филиалы на Дальнем Востоке — на Камчатке, в Сахалинской области. При этом в Хабаровском крае, как рассказал губернатор Михаил Дегтярев, в этом году заработает более 100 отделений. Сегодня же глава региона побывал в центральном здании организации.
«Главная задача — это дружелюбие и позиция помочь всем. И военнослужащим, женам и детям. У нас даже игровая комната есть, кабинет психологической помощи несовершеннолетним. Все рядом, все в одном помещении», — отметил политик.
В Иркутской области филиал заработал только что. Открытие еще одного — уже в Петербурге — пройдет через пару часов.
В фонде будут работать десятки координаторов, которые прошли специальное обучение. К ним можно будет обратиться по любому вопросу.
- 30 мая
- Зеленский выпросил у Великобритании совместное дело по производству оружия
- 30 мая
- Лавров: киевский режим перешел к откровенно террористическим методам
- 30 мая
- Жгут технику противника: морпехи ТОФ ударили по ВСУ из РСЗО «Град»
- 30 мая
- «Видим последствия»: премьер Грузии назвал главную причину начала СВО
- 30 мая
- МВД России объявило в розыск главкома ВСУ Валерия Залужного
- 30 мая
- Началось или нет? Почему Украина не может определиться с «контрнаступлением»
- 30 мая
- «Дешевая работа на публику»: когда Украина получит заветные F-16
- 30 мая
- «ZVездный десант» привез на передовую музыку и гуманитарную помощь
- 30 мая
- Путин: ВС РФ бьет только по военным объектам, в отличие от Украины
- 30 мая
- В Минобороны раскрыли потери техники ВСУ в зоне спецоперации за месяц
Читайте также
30%
0.63 86.51
0.61
Нашли ошибку?