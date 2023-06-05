«Еще минут 40 плакала»: Алексей Романоф о премьере Лолиты с песней «Раневская»

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 2 157 0

Лолита проплакала 40 минут после премьеры песни «Раневская»

Фото, видео: Личный архив Алексей Романоф; 5-tv.ru

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Композитор убежден, что у артисток схожи судьбы.

Лолита плакала после премьеры песни «Раневская» около 40 минут. Об этом Алексей Романоф рассказал автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко.

Премьера композиции состоялась на конкурсе молодых исполнителей «Новая волна 2017», после которой, как рассказывает сам Романоф, зал стоя аплодировал 15 минут. Ведущим концерта тогда стал Никита Сергеевич Михалков.

«Это, представляете, какой ком, насколько сильная энергия от самой Фаины Георгиевны», — делится певец и композитор.

Как призналась Лолита позднее, первый раз в жизни ее окутали столь сильные эмоции после выступления.

Романоф лично не присутствовал на премьере композиции, он смотрел трансляцию по телефону.

«Меня самого трясло естественно», — признался Романоф.

Певец и композитор известен большинству как создатель и участник группы «Винтаж», а написанные им песни «Плохая девочка», «Одиночество любви», «Ева, я любила тебя» стали хитами. Также Романоф сотрудничает с певицей Лолитой, для которой написал знаковую композицию «Раневская».

Ранее 5-tv.ru писал, что Алексей Романоф назвал Лолиту Раневской современного времени.

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