Кремль анонсировал переговоры Путина и президента Эритреи

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 35 0

Кремль: Путин и президент Эритреи 31 мая проведут переговоры

Кремль анонсировал переговоры Путина и президента Эритреи

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Главы государств планируют обсудить региональную политику и не только.

Президент России Владимир Путин 31 мая проведет переговоры с эритрейским коллегой Исайясом Афеворки. Об этом сообщила пресс-служба Кремля на официальном сайте.

В ведомстве отметили, что глава Эритреи уже прибыл в Россию с государственным визитом. Ожидается, что во время очной встречи лидеры двух стран обсудят вопросы развития двусторонних отношений.

«Планируется обсудить перспективы развития российско-эритрейских отношений в различных областях», — прокомментировали в Кремле.

Уточняется, что Путин и Афеворки также собираются обсудить актуальные вопросы мировой повестки, а также проведение региональной политики. Среди главных тем, который будут озвучены в рамках беседы — реализация дорожных карт и поиск путей изменения делового климата.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин обсудил с президентом ЮАР подготовку к саммиту Россия — Африка.

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