Возросло число пострадавших при обрушении трибун в Ростове-на-Дону
Число пострадавших при обрушении трибун в Ростове-на-Дону возросло до 36
Фото: © РИА Новости / Сергей Пивоваров
Количество людей, обратившихся к медикам, все еще увеличивается.
Число пострадавших при обрушении трибун в Ростове-на-Дону возросло до 36 человек. Об этом рассказал журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев.
По его словам, в разных местах пострадавшие обратились к врачам, в том числе и в Батайске.
«Состояние здоровья мальчика, который находился в тяжелом состоянии, как сообщили мне сегодня утром, стабилизировано. Понятно, что врачи продолжают заниматься лечением. Также это относится ко всем остальным», — сказал Голубев.
Вчера, 30 мая, во время футбольного матча в Ростове-на-Дону от сильного ветра опрокинулись трибуны, на которых прятались от непогоды не только зрители, но и участники соревнований. А это преимущественно школьники. В итоге у многих тяжелые травмы. Кроме того, погибла мама одного из участников, приехавшая поболеть за сына.
Причины происшествия до сих пор выясняются.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что Следственный комитет (СК) возбудил дело после обрушения трибун в Ростове-на-Дону.
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