Возросло число пострадавших при обрушении трибун в Ростове-на-Дону

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 69 0

Число пострадавших при обрушении трибун в Ростове-на-Дону возросло до 36

Возросло число пострадавших при обрушении трибун в Ростове-на-Дону

Фото: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

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Количество людей, обратившихся к медикам, все еще увеличивается.

Число пострадавших при обрушении трибун в Ростове-на-Дону возросло до 36 человек. Об этом рассказал журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По его словам, в разных местах пострадавшие обратились к врачам, в том числе и в Батайске.

«Состояние здоровья мальчика, который находился в тяжелом состоянии, как сообщили мне сегодня утром, стабилизировано. Понятно, что врачи продолжают заниматься лечением. Также это относится ко всем остальным», — сказал Голубев.

Вчера, 30 мая, во время футбольного матча в Ростове-на-Дону от сильного ветра опрокинулись трибуны, на которых прятались от непогоды не только зрители, но и участники соревнований. А это преимущественно школьники. В итоге у многих тяжелые травмы. Кроме того, погибла мама одного из участников, приехавшая поболеть за сына.

Причины происшествия до сих пор выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что Следственный комитет (СК) возбудил дело после обрушения трибун в Ростове-на-Дону.

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