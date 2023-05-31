«Раньше была красавицей»: что стало с Шарлоттой из «Секса в большом городе»

Прибегала ли актриса к «пластике» и «уколам красоты» или же она выбрала для себя естественный путь старения?

Накануне выхода второго сезона сиквела «Секса в большом городе» преданные поклонники бурно обсуждают то, как изменились главные героини.

Так, если Сара Джессика Паркер выбрала путь естественного старения, то ее экранные подруги явно обращались к косметологам и пластическим хирургам. Например, исполнительница роли Шарлотты актриса Кристин Дэвис примерно до 40 лет была согласна на путь, уготовленный ей природой.

Однако после она стала частой гостьей в косметологических и хирургических центрах. Лицо Дэвис вдруг приобрело иной вид: кожа стала более упругой, щеки увеличились, изменилась форма носа, а губы стали пухлее.

Кристин Дэвис в начале карьеры и в 2023 году. Фото: www.globallookpress.com / Supplied by FilmStills.net; Lev Radin

В преддверии нового сезона Дэвис снова решила преобразиться. На кадрах со съемочной площадки, появившихся в интернете, поклонники заметили чересчур посвежевшее лицо 58-летней звезды.

«Участки абсолютно гладкой кожи на висках объясняются просто: актриса вколола себе ботокс, который вызвал паралич лицевых мышц. Все бы ничего, если бы в этот день Кристин не нужно было бы сниматься», — писали эксперты Daily Mail.

Сама артистка в 2018 году заявила, что боится игл и осложнений. По этой причине она заверила, что не стала бы ложиться под нож хирурга.

«Каждый раз, когда они показывают лицо Кристин Дэвис, я задаюсь вопросом, сколько она заплатила за такую ужасную пластическую операцию. Раньше она была такой естественной красавицей», — пишут интернет-пользователи.

Ранее 5-tv.ru показывал, как изменилась Саманта из «Секса в большом городе».