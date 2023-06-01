Незаменимая «Гвоздика»: как российские бойцы уничтожают позиции ВСУ под Угледаром

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Армия России продолжает планомерно оттеснять украинских националистов от Донбасса.

Фото, видео: Тришин Николай / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Российские военные успешно уничтожают технику и силы противника, в том числе на земле. Боевые позиции ВСУ помогают раскрывать разведывательные дроны. После чего идет массированный удар артиллерии. За работой российских бойцов в окрестностях Угледара следит наш военкор Даниил Левин.

«Выезжаем с позиции на огневую. Здесь относительно неплохая дорога, насколько это возможно. Несколько сотен метров — и мы уже будем на месте», — уточняет корреспондент.

Этот вроде бы небольшой путь крайне опасен. До переднего края — всего семь километров, а самоходная установка «Гвоздика» — желанная цель для противника. Приходится ехать на максимальной скорости.

Огневая точка под технику уже подготовлена. Судя по количеству гильз на земле, экипаж стреляет оттуда регулярно. К тому же там Угледар виднеется — уже прямо на горизонте.

Сейчас бойцы получили новую цель — укрепрайон противника. Разведка уже передала координаты. После, при помощи дрона, корректировщики замечают как минимум двоих украинских солдат в блиндаже, и сразу эту точку накрывают артиллерийским залпом.

«С этого ракурса орудия практически не видно. И вот теперь двигатель заводится, чтобы поскорее сменить позицию», — отметил корреспондент.

На передовой безопасных мест быть не может, главное — нигде надолго не задерживаться, чтобы дроны противника не успели вычислить наше местоположение.

«Дальность может вообще варьироваться, очень диапазон большой: это может быть и пять километров, и десять, и 13. Цели — да, часто как бы передают, говорят, мол, это пикапы; это бронеавтомобили американские, немецкие», — дополнил старший наводчик «Гвоздики» с позывным Фокусник.

Эти военнослужащие морской пехоты Тихоокеанского флота — добровольцы. Самый опытный в этом экипаже — механик-водитель. Боец с позывным Старый на такой самоходке проходил ещё срочную службу почти тридцать лет назад.

«Да она почти моя ровесница! Я 77-го года, а она 79-го», — отмечает механик.

Теперь у артиллеристов Восточного военного округа есть немного времени перевести дух. Чтобы в любой момент по команде «к бою» снова выдвинуться на огневую позицию.

Тема:
Спецоперация
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