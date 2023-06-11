«Боялись спугнуть удачу»: Романоф и Лолита не сотрудничали несколько лет

Решающим фактором для новой работы стали стихи Анны Ахматовой.

Алексей Романоф и Лолита боялись спугнуть удачу после триумфального выхода песни «Раневская». Об этом певец и композитор рассказал автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко.

По признанию Романоф, несколько лет после выхода композиции «Раневская» звездный дуэт не радовал своих слушателей новыми работами. Ситуацию изменил проект «Я — голос ваш» платформы VK — трибьют-альбом памяти поэтессы, в рамках которого музыкант написал для Лолиты композицию на стихи Анны Ахматовой «Приходи на меня посмотреть»

«Когда они (представители VK — Прим.ред.) мне произнесли фамилию Ахматовой, я сказал: „Конечно, да!“. Тем более, прошло уже года два или три с момента Раневской, и мне очень хотелось что-то для Лолы написать. Но я как-то очень скромничал, стеснялся с ней даже заговорить об этом. И она тоже. Может быть, мы боялись спугнуть эту волну после Раневской», — делится Романоф.

Певец и композитор известен большинству как создатель и участник группы «Винтаж», а написанные им песни «Плохая девочка», «Одиночество любви», «Ева, я любила тебя» стали хитами. Также Романоф сотрудничает с певицей Лолитой, для которой написал знаковую композицию «Раневская», а после «Приходи на меня посмотреть» и «Марлен».

Ранее 5-tv.ru писал, как Романоф назвал Лолиту Раневской современного времени.