«Боялись спугнуть удачу»: Романоф и Лолита не сотрудничали несколько лет

|
Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 3 947 0

Алексей Романоф и Лолита боялись спугнуть удачу после триумфа с песней «Раневская»

Фото, видео: Личный архив Алексей Романоф; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Решающим фактором для новой работы стали стихи Анны Ахматовой.

Алексей Романоф и Лолита боялись спугнуть удачу после триумфального выхода песни «Раневская». Об этом певец и композитор рассказал автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко.

По признанию Романоф, несколько лет после выхода композиции «Раневская» звездный дуэт не радовал своих слушателей новыми работами. Ситуацию изменил проект «Я — голос ваш» платформы VK — трибьют-альбом памяти поэтессы, в рамках которого музыкант написал для Лолиты композицию на стихи Анны Ахматовой «Приходи на меня посмотреть»

«Когда они (представители VK — Прим.ред.) мне произнесли фамилию Ахматовой, я сказал: „Конечно, да!“. Тем более, прошло уже года два или три с момента Раневской, и мне очень хотелось что-то для Лолы написать. Но я как-то очень скромничал, стеснялся с ней даже заговорить об этом. И она тоже. Может быть, мы боялись спугнуть эту волну после Раневской», — делится Романоф.

Певец и композитор известен большинству как создатель и участник группы «Винтаж», а написанные им песни «Плохая девочка», «Одиночество любви», «Ева, я любила тебя» стали хитами. Также Романоф сотрудничает с певицей Лолитой, для которой написал знаковую композицию «Раневская», а после «Приходи на меня посмотреть» и «Марлен».

Ранее 5-tv.ru писал, как Романоф назвал Лолиту Раневской современного времени.

+14° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
82.64
0.55 89.01
0.97
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:19
«Мы не хотим воевать»: инженеры ВСУ оставляют ВС РФ неактивированные мины с посланиями
12:12
«Не хотел слышать»: в США заявили о шоке Зеленского из-за потери лучшей бригады ВСУ
11:55
Лолита об избраннике: «Зачем мне спать с пенсионером? Нужен мужчина моложе»
11:43
Кома и смерть: как спасти человека после отравления «паленым» алкоголем
11:36
Путин подписал указ о присуждении Госпремий в области науки и технологий
11:23
На концерте в рамках ПМЭФ вместо «Зверей» выступит группа «Чиж и Со»

Сейчас читают

Вступившая в брак с молодым Буланова отказалась от медового месяца
До последнего украинца и «Пэтриота»: США затачивают российские «Кинжалы» своими ЗРК
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить
Грозился уволить: Киркоров был в ярости из-за новых отношений своей подруги

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео