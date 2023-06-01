До 75% прибыли в месяц: зачем россияне отдают деньги финансовым пирамидам

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Корреспондент «Известий» выяснила, как россияне попадают в финансовые пирамиды

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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Почему в погоне за легкими деньгами люди зачастую закрывают глаза на «красные флаги»?

Обманывать взрослых мошенникам, конечно, сложнее, но и гораздо приятнее — суммы-то совсем другие.

Поэтому и в ход идут самые разные способы отъема денег — от простого похищения паролей до строительства финансовых пирамид с обещанием прибыли до 75% в месяц. Корреспондент «Известий» Анна Княжева встретилась с жертвами.

Ранее 5-tv.ru писал, как мошенники оставляют без гроша наивных граждан.

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