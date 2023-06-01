День Северного флота: 290 лет исполнилось главному корабельному объединению России

Сегодня в состав объединения входят атомные подводные лодки, корабли, ракетоносная и противолодочная авиация.

Свой праздник сегодня отмечают моряки-североморцы! Оперативно-стратегическому объединению Военно-морского флота России 290 лет.

Еще недавно Северный флот считался самым молодым в России, но позже дату основания перенесли на 1733 — год появления военного порта в Архангельске.

Сегодня в состав объединения входят атомные подводные лодки, надводные корабли, ракетоносная и противолодочная авиация. А флагман Северного флота — тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов».