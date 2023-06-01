День Северного флота: 290 лет исполнилось главному корабельному объединению России

Эфирная новость 38 0

Северному флоту России исполнилось 290 лет

Фото, видео: Сергей Федюнин / Пресс-служба Северного флота / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Сегодня в состав объединения входят атомные подводные лодки, корабли, ракетоносная и противолодочная авиация.

Свой праздник сегодня отмечают моряки-североморцы! Оперативно-стратегическому объединению Военно-морского флота России 290 лет.

Еще недавно Северный флот считался самым молодым в России, но позже дату основания перенесли на 1733 — год появления военного порта в Архангельске.

Сегодня в состав объединения входят атомные подводные лодки, надводные корабли, ракетоносная и противолодочная авиация. А флагман Северного флота — тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов».

+7° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.99
0.30 86.50
-0.01
Зеленый свет для пяти знаков: гороскоп на июнь 2023

Последние новости

8:53
Скрытая опасность: какие последствия может спровоцировать переедание фруктов
8:37
Классика в новом облике: чем новая «Русалочка» может удивить зрителя, а чем расстроить
8:25
День Северного флота: 290 лет исполнилось главному корабельному объединению России
8:11
«Тысячи страниц»: НАТО подготовило секретный план на случай столкновения с РФ
7:57
Российские РСЗО «Смерч» поразили пункт ВСУ на запорожском направлении
7:43
Обострение ситуации в Косово: последние события

Сейчас читают

Родственникам овдовевшей Гурцкая передали вещи и деньги скоропостижно умершего Кучеренко
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1июня, для всех знаков зодиака
Президент Хорватии Миланович назвал украинское приветствие националистическим
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023