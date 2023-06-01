Ополченец из Италии строит детские площадки и печет хлеб в ЛНР

Переехавший в ЛНР в 2014 году итальянец строит детские площадки и печет хлеб
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
По словам мужчины, в Италии есть неравнодушные люди, которые поддерживают народ Донбасса.
Итальянец Андреа Пальмери, который приехал в Донбасс еще в 2014 году, открыл пекарню и строит детские площадки в городе Алчевске Луганской народной республики (ЛНР). Об этом меценат рассказал военному корреспонденту URA.RU.
Пальмери сообщил, что открыл райский уголок для детей прямо в центре Алчевска. Дети постоянно играют на ней, поэтому здесь всегда шумно.
«У меня есть общественная организация. Мы много помогали (мирным жителям - Прим. ред.) гуманитарной помощью, а сейчас просто решили сделать подарок городу», — заявил итальянец в интервью.
Также предприниматель собирается построить еще две площадки в этом году. На этот раз строительством будет заниматься не его предприятие. По словам Пальмери, в Италии есть неравнодушные люди, которые поддерживают народ Донбасса.
Более того, меценат держит пекарню в городе, которая, по его словам, производит продукцию в строгом соответствии советскому ГОСТу.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МВД наградил детей-героев за помощь при задержании преступников.
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