Без обид: как перестать воспринимать критику близко к сердцу

|
Аделина Ким
Аделина Ким 34 0

Эксперт Каспарова: нужно работать над самооценкой, чтобы не реагировать остро на критику

Без обид: как перестать воспринимать критику близко к сердцу

Фото: www.globallookpress.com / Bernard Jaubert

Читайте нас в: Дзен Новости

Чаще всего окружающие сокрушаются не лично на человека, а на его поступки и действия.

Критика оказывает на некоторых людей разрушительное влияние — чтобы избежать этого, необходимо понять значимость слов человека и проявить снисхождение. Об этом заявила тренер по дизайну голоса, речи и публичным выступлениям Седа Каспарова.

Резко сказанные слова могут напугать вас и заставить свернуть с намеченного пути. Любые действия, поведение и реакция могут сопровождаться негативными комментариями со стороны окружающих.

Существует несколько способов, как научиться спокойно воспринимать критику. Специалист отмечает, что если вы получили негативную обратную связь, то спросите себя: «Действительно ли необходимо прислушиваться к словам этого человека?»

«Если человек не является экспертом в этой области и просто хочет вылить на вас свой негатив, то не нужно воспринимать его слова близко к сердцу. А если собеседник хочет своим мнением помочь вам, то необходимо задать дополнительные вопросы и выстроить с ним диалог», — сказала эксперт изданию Газета.ру.

Каспарова также рекомендует не доказывать обратное: если человек выплеснул на вас негативные эмоции, то стоит проявить снисхождение. Не пытайтесь его переубедить и будьте доброжелательно настроены по отношению к нему.

Нужно не забывать, что всегда есть люди, которые будут недовольны вашей работой. Не менее важно работать над самооценкой — уверенность в себе позволит спокойно воспринимать критику и замечания окружающих людей.

«Синдром самозванца значительно усложняет нашу жизнь. Такие люди часто становятся жертвами из-за своей неуверенности. А окружающие позволяют себе беспочвенно их критиковать. Нужно научиться ценить себя и свои достижения, стать самоценностью. Тогда критика не сможет сломить вас и сбить с намеченного пути», — отмечает специалист.

Негативные комментарии, в конечном счете, могут стать толчком для роста как в личностном, так и в профессиональном плане.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как перестать ругать себя по пустякам.

+11° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.97
-0.02 86.58
0.08
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 12 июня

Последние новости

7:55
ВСУ начали применять тактику НАТО на запорожском направлении
7:41
Главный праздник выпускников: как идет подготовка к «Алым парусам»
7:28
Джо Байден ударился головой о вертолет перед Белым домом
7:14
«Пустота так и осталась»: Ирина Алферова о череде смертей великих актеров
7:02
Снится бывший, смерть и погоня: что подсознание кричит через ночные кошмары
6:54
Без обид: как перестать воспринимать критику близко к сердцу

Сейчас читают

"Деньги зарабатываю сама": откровения Бледанс о жизни после развода
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июня, для всех знаков зодиака
«Пустота так и осталась»: Ирина Алферова о череде смертей великих актеров
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023