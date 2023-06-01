Путин заявил, что Дед Мороз главнее президента

|
Рита Миронова
Рита Миронова 65 0

Российский лидер не раз говорил, что верит в существование этого персонажа.

Фото, видео: Александр Патрин/ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что Дед Мороз главнее президента. Об этом он сказал на встрече с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава». Вопрос про Деда Мороза Путину задал мальчик Леша из Архангельской области.

«Вы главнее Деда Мороза или нет?» — спросил он.

Президент России отметил, что такой персонаж как Дед Мороз берет свое начало от добрых дел, а люди все грешны. Поэтому, по его мнению, сказочный волшебник главнее президента, а всем людям надо стремиться к тому, что от них требуется высшими силами.

«К безусловной любви к ближнему, стране. На этом пути мы должны преодолевать трудности. Они неизбежны», — сказал президент.

Кроме того, Владимир Владимирович уже не первый раз подчеркнул, что верит в существование Деда Мороза.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин спит по шесть часов и старается не бросать занятия спортом.

+19° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
80.99
0.30 86.50
-0.01
Зеленый свет для пяти знаков: гороскоп на июнь 2023

Последние новости

18:12
Путин наградил орденом Мужества подполковника Александра Никитина
17:58
«Началось»: премьер Польши раскрыл сроки контрнаступления Украины
17:53
Командир «Ахмата» Алаудинов заявил об освобождении Марьинки примерно на 70%
17:46
Стало известно, какой ущерб причинила пандемия экономике России
17:43
Летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» стартовал в Подмосковье
17:35
«Мирные люди»: врач белгородской больницы рассказал о помощи раненным при обстреле ВСУ

Сейчас читают

"Деньги зарабатываю сама": откровения Бледанс о жизни после развода
«Надоело ждать»: военный эксперт раскрыл, куда пойдет в наступление спецназ «Ахмат»
Принца дал: детали главной свадьбы года SHAMAN с сотней поклонниц
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023