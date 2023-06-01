Путин в День защиты детей встретился с протоиереем Ткаченко

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Уже более семи тысяч человек получили жизненно важные препараты.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Сухоруков; 5-tv.ru

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В День защиты детей в Кремле говорили о самом ценном — детском здоровье. Владимир Путин встретился с председателем фонда «Круг добра» — протоиреем Александром Ткаченко.

Организация появилась два года назад по указу президента. Она обеспечивает детей с тяжелыми заболеваниями необходимыми лекарствами. Уже более семи тысяч человек получили жизненно важные препараты — причем абсолютно бесплатно и в кратчайшие сроки.

«Как только в мире появляется новый лекарственный препарат с доказанной эффективностью, он может быть доступен российским детям по решениям экспертного совета и с радостью можем доложить вам, что Россия занимает лидирующее место в мире по доступности орфанных препаратов для российских детей», — отметил Ткаченко.

«Как вы организовали?» — поинтересовался глава государства.

«Проводили регулярные встречи с родителями пациентов. Мы смогли понять, в чем их нужда. Привлечены были ведущие эксперты Министерства здравоохранения», — пояснил протоиерей.

Выявлять тяжелые заболевания на максимально раннем сроке помогает неонатальный скриниг. Так дети начинают получать лекарства до проявления тяжелых симптомов.

Заявка на необходимый препарат подается через Госуслуги. И уже через пять минут документ попадает в фонд и департамент здравоохранения того региона, где проживает ребенок. Как рассказал Ткаченко, бюрократия полностью исключена.

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