В Сочи официально стартовал летний курортный сезон

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Всего открыто 170 пляжей.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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Сочи готов принимать гостей. Там официально стартовал летний курортный сезон. Город ждет более четырех с половиной миллионов туристов. Открыто 170 пляжей, в том числе для маломобильных отдыхающих. Появилось 12 новых отелей. Порядка двух десятков гостиниц работают по системе «все включено». И некоторые уже забронированы полностью.

Самыми популярными стали отели с собственной инфраструктурой и бассейнами. Популярностью пользуется и размещение в частном секторе. Цены апартаментов выросли на 15—20% по сравнению с прошлым годом. Чаще всего арендуют однокомнатные квартиры в центре города, недалеко от моря.

Эксперты отмечают, что на высокие показатели отечественного курорта не повлияло ни снижение цен в Турции, ни открытие рейсов с Грузией.

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В Сочи официально стартовал летний курортный сезон

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