Защитников Белгородской области наградили за отражение атаки ВСУ
Военнослужащие отразили три атаки украинских формирований.
Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru
Военнослужащие, которые отразили атаку ВСУ на город Шебекино в Белгородской области, получили награды. Об этом заявили в Министерстве обороны России.
Командир мотострелкового батальона группировки войск «Запад» Александр Никитин получил орден Мужества. Остальным бойцам вручили Георгиевские кресты и медали «За отвагу».
«Было обнаружено инженерное машинное разграждение, группа пехоты, ДРГ противника. Применил огневое поражение артиллерией во взаимодействии с подразделением спецназа и соседа справа нанесли огневое поражение, в результате противник был отбит», — отметил Никитин.
Накануне утром Вооруженные силы России сорвали новую попытку киевского режима совершить теракт в городе Шебекино Белгородской области. Военнослужащие отразили три атаки украинских формирований.
Армейская авиация Западного военного округа нанесла 11 ударов по противнику. На приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 50 диверсантов, а также их тяжелая техника.
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