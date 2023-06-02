Защитников Белгородской области наградили за отражение атаки ВСУ

Военнослужащие, которые отразили атаку ВСУ на город Шебекино в Белгородской области, получили награды. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Командир мотострелкового батальона группировки войск «Запад» Александр Никитин получил орден Мужества. Остальным бойцам вручили Георгиевские кресты и медали «За отвагу».

«Было обнаружено инженерное машинное разграждение, группа пехоты, ДРГ противника. Применил огневое поражение артиллерией во взаимодействии с подразделением спецназа и соседа справа нанесли огневое поражение, в результате противник был отбит», — отметил Никитин.

Накануне утром Вооруженные силы России сорвали новую попытку киевского режима совершить теракт в городе Шебекино Белгородской области. Военнослужащие отразили три атаки украинских формирований.

Армейская авиация Западного военного округа нанесла 11 ударов по противнику. На приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 50 диверсантов, а также их тяжелая техника.