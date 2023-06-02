Защитников Белгородской области наградили за отражение атаки ВСУ

Эфирная новость 29 0

Военнослужащие отразили три атаки украинских формирований.

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Военнослужащие, которые отразили атаку ВСУ на город Шебекино в Белгородской области, получили награды. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Командир мотострелкового батальона группировки войск «Запад» Александр Никитин получил орден Мужества. Остальным бойцам вручили Георгиевские кресты и медали «За отвагу».

«Было обнаружено инженерное машинное разграждение, группа пехоты, ДРГ противника. Применил огневое поражение артиллерией во взаимодействии с подразделением спецназа и соседа справа нанесли огневое поражение, в результате противник был отбит», — отметил Никитин.

Накануне утром Вооруженные силы России сорвали новую попытку киевского режима совершить теракт в городе Шебекино Белгородской области. Военнослужащие отразили три атаки украинских формирований.

Армейская авиация Западного военного округа нанесла 11 ударов по противнику. На приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 50 диверсантов, а также их тяжелая техника.

Тема:
Спецоперация
2 июн
Минобороны: ВС РФ нанесли групповой удар по средствам ПВО противника
2 июн
«Бесполезное оружие»: в США раскрыли, как Белый дом подставил ВСУ
2 июн
Залетают прямо в блиндажи: дроны-камикадзе ВС РФ громят огневые точки ВСУ
2 июн
ВСУ нанесли удар по территории порта Бердянска
2 июн
«Смотрим со стороны»: что в Венгрии думают о контрнаступлении ВСУ
2 июн
«Окопаться» не получится: как можно уничтожить бункеры командования Украины
2 июн
В Херсонской области обнаружили несколько тайников ВСУ
2 июн
«Кричит» земля Донбасса: как российские саперы обезвреживают мины в ЛНР
2 июн
Идут вперед: российские силы контролируют большую часть Марьинки
2 июн
САУ «Акация» громит позиции ВСУ: лучшее видео из зоны СВО
+20° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
80.97
-0.02 86.58
0.08
Подробный гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2023

Последние новости

14:04
Минобороны: ВС РФ нанесли групповой удар по средствам ПВО противника
13:51
Опять без трофея: почему Кубок Стэнли снова не приедет в Россию
13:46
«Богемская рапсодия» могла называться по-другому — тайну раскрыли заметки Фредди Меркьюри
13:42
«Бесполезное оружие»: в США раскрыли, как Белый дом подставил ВСУ
13:33
Путин обсудил с членами Совбеза внутриполитическую безопасность России
13:25
Защитников Белгородской области наградили за отражение атаки ВСУ

Сейчас читают

Избавь мужа от рюмки и тюрьмы: чему молятся женщины на чудотворной могиле Талькова
«Это ужас!» — Алферова прошлась по Васильевой за слова о домогательствах на съемках
«Пустота так и осталась»: Ирина Алферова о череде смертей великих актеров
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023