Суд не стал исключать Слепакова* из списка иноагентов

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 101 0

Замоскворецкий суд Москвы оставил шоумена Слепакова в списке иноагентов

Суд не стал исключать Слепакова* из списка иноагентов

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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В творчестве шоумена неоднократно прослеживались антироссийские настроения и не только.

Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение Министерства юстиции о внесении в реестр иностранных агентов шоумена Семена Слепакова*.

Как стало известно 5-tv.ru, интересы звезды в суде представлял его адвокат Владимир Воронин. По его словам, клиенту вменяют ведение политической деятельности и получение западного финансирования.

Представитель Минюста пояснил, что компания ООО RLG за период с 2020 по 2022 год получила 100 миллионов рублей. Они утверждают, что Слепаков получал из этой суммы денежные средства на свой счет.

Сам мужчина отрицает получение денег от компании. Его адвокат сообщает, что нет ни одной официальной бумаги, которая подтверждала бы то, что он получал от организации какие-либо деньги.

Слепаков стал широко известен российскому зрителю благодаря участию в проектах Comedy Club. В прошлом он был капитаном команды КВН «Сборная Пятигорска». После начала специальной военной операции комик уехал из России. В его творчестве и высказываниях неоднократно прослеживались антироссийские настроения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Галкин* не смог оспорить статус иностранного агента.

*— признан в РФ иноагентом

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