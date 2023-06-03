«Платите за упаковку»: как россиян обманывают с чаем

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Алексей Панков
Алексей Панков 26 0

Россиянам продают дешевые африканские сорта чая под видом цейлонских или индийских

«Платите за упаковку»: как россиян обманывают с чаем

Фото: www.globallookpress.com / Cfoto

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Зачастую в страну везут дешевые сорта из Африки под видом индийских или цейлонских.

Под видом цейлонского или индийского чая в России продают чай из Африки. Шокирующую правду раскрыл обозреватель aif.ru
Георгий Зотов.

Сообщается, что сперва листья закупаются в Уганде и Руанде. После этого их отправляют на чайную биржу в Дубай, где разбавляют продукцией с плантаций Индии и Шри-Ланки. В одной пачке содержится лишь 10-15% дорогих сортов. Все остальное — дешевый чай из стран Африки.

«Вы платите за упаковку, считая, что там внутри аутентичный продукт из Азии, но это ложное впечатление. Сразу скажу — существуют очень хорошие сорта чая из Уганды и Руанды, однако они не имеют тех оттенков вкуса и аромата, как индийский и цейлонский», — отмечается в материале писателя.

Кроме того, на африканских плантациях производится много сортов чая: белый, красный, зеленый, черный. При этом все они собираются с одного куста, никаких «эксклюзивных» растений не существует. Более того, популярный сорт «молочный улун» — откровенная выдумка российских маркетологов. Слово молочный к нему добавляют для звучности.

«Есть просто „улун“, а слово „молочный“ в России к нему прикрепили для красивого звука. Скажете на чайной плантации milk oolong, вас никто не поймет», — говорится в репортаже.

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«Платите за упаковку»: как россиян обманывают с чаем

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