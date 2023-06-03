Сальдо заявил, что украинские войска прячут свои РСЗО HIMARS

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 63 0

Сальдо сообщил, что украинские войска прячут РСЗО HIMARS и не подвозят близко к линии огня

Сальдо заявил, что украинские войска прячут свои РСЗО HIMARS

Фото: www.globallookpress.com / AFLO

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После уничтожения ЗРК Patriot под Киевом боевики не рискуют подставлять ценную импортную технику под удары российских ракет и дронов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) прячут реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и подвозят их близко к линии соприкосновения. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Противник их тщательно прячет и не подвозит близко к ЛБС (линии боестолкновений — Прим. ред.)», — цитирует Сальдо РИА Новости.

Накануне временный глава Херсонской области сообщил о нескольких попытках спецслужб Украины выкрасть детей через подставные организации. По словам Сальдо, заезжие «волонтерки» пытались оформить опекунство над детьми, оставшимися без родительского попечения, а затем через третьи страны доставить их в Киев. Все эти попытки были пресечены оперативными службами региона. Со слов самих детей, после прибытия в Киев они должны были дать лживое интервью о «скверной жизни» в России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Херсонской области обнаружили несколько тайников ВСУ.

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Сальдо заявил, что украинские войска прячут свои РСЗО HIMARS

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