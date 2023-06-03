Байден подписал закон о повышении потолка госдолга

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 83 0

Президент США Джо Байден подписал закон о повышении государственного долга

Байден подписал закон о повышении потолка госдолга

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Klein

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Белый дом рассчитывает таким образом избежать дефолта.

Президент США Джо Байден подписал новый закон, который повышает потолок государственного долга страны, сообщается на сайте Белого дома.

Предположительно, документ приостанавливает лимит госдолга до 1 января 2025 года, с 2 января 2025 он увеличится. 

В США рассчитывают таким образом избежать дефолта. 

Ранее 5-tv.ru рассказал, на какие условия пришлось пойти Джо Байдену, чтобы решить проблему с государственным долгом. После подписания закона расходы США на армию и флот должны снизиться. К 2025 году количество американских кораблей сократят до 286.

К слову, за последние несколько лет по указанию американского лидера на оборону страны было потрачено несколько десятков миллиардов долларов.

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