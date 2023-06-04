Массовая драка рабочих произошла у «Лахта-центра» в Петербурге

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 65 0

Несколько десятков человек в спецовках и касках после недолгого эмоционального спора пустили в ход кулаки.

Массовая драка рабочих произошла у «Лахта-центра» в Петербурге

Фото: www.globallookpress.com / Mohssen Assanimoghaddam

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Смехом, криками и улюлюканьем сопровождалась массовая драка рабочих у здания делового комплекса «Лахта-центр» в Приморском районе Петербурга. Судя по видеозаписям очевидцев с места происшествия, появляющимся в соцсетях, ожесточенное сражение вызвало восторг у некоторых зрителей, они забирались на припаркованные рядом машины и «болели» за своих.

Причина столкновения нескольких десятков человек в касках и спецовках выясняется. В роликах свидетелей драки можно проследить, что сначала две стороны конфликта выясняли отношения на словах, но страсти разгорались, и в один момент участники бросились друг на друга с кулаками, а кто-то и с палками — что под руку попалось.

«В полицию сообщений по данному факту не было. Тем не менее по размещенному видео полиция проводит проверку. Из медучреждений также информация не поступала», — заявил пресс-секретарь петербургского управления МВД Вячеслав Степченко.

Инцидент произошел поздним вечером 3 июня, около 20:30 (Время совпадает с московским). Поддержка толпы «болельщиков» явно подогрела бойцов, удары становились все более мощными. Некоторые рабочие после очередной атаки падали и оставались лежать на земле. Обстоятельства инцидента, а также данные о числе пострадавших выясняются.

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