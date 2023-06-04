Эрдоган согласился провести переговоры с генсеком НАТО в Стамбуле

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 25 0

Йенс Столтенберг прибыл в Турцию для участия в инаугурации.

Эрдоган согласился провести переговоры с генсеком НАТО в Стамбуле

Фото: www.globallookpress.com / Turkish Presidency

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился провести в Стамбуле переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Они состоятся сегодня, 4 июня, сообщила газета Star.

«Переговоры состоятся в президентском офисе Долмабахче в 14:00 по местному времени (совпадает с мск. — Прим. ред.)», — говорится в статье.

Йенс Столтенберг прибыл в Турцию для участия в инаугурации Реджепа Эрдогана. Ранее генсек НАТО говорил, что хочет обсудить с турецким лидером процесс вступления Швеции в альянс и другие вопросы.

Второй тур выборов президента Турции прошел 28 мая. Победу одержал Реджеп Эрдоган, набравший чуть более 52% голосов. Его соперник Кемаль Кылычдароглу признал поражение. Отрыв между кандидатами на пост главы государства составил более двух миллионов голосов.

Эрдоган принял присягу и официально вступил в должность президента Турции 3 июня. С этого момента начался пятилетний срок его правления.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, переизбранный президент Турции уже сменил почти всех министров в правительстве.

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Эрдоган согласился провести переговоры с генсеком НАТО в Стамбуле

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